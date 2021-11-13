В наркологическом диспансере Бобруйска на учете состоит 2776 хронических алкоголиков

В современных социально-экономических условиях как никогда остро стоит проблема алкоголизации населения.

Пагубное влияние неумеренного потребления спиртных напитков проявляется практически во всех сферах человеческой деятельности. Спиртные напитки становятся необходимой составляющей повседневной жизни. Их употребление возведено в ранг одного из видов отдыха, неотъемлемой части свободного времяпрепровождения, снятия стрессовых нагрузок и т.д. Вызывают тревогу тенденции распространения спиртных напитков не только в бытовой сфере, но и в сфере трудовой деятельности граждан. В результате этого рост количества потребляемого алкоголя самым непосредственным образом влияет на темпы развития государства, состояние его интеллектуальной и духовной сфер, экономической и военной мощи.

Степень алкоголизации общества самым непосредственным образом влияет на уровень преступности, алкоголизм и пьянство выступают стимулятором повышенной криминальной напряженности в обществе.

Старший инспектор отделения охраны правопорядка и профилактики УВД Бобруйского горисполкома майор милиции Григорий Лапей отмечает, что сегодня алкогольное опьянение стало одной из причин совершения убийств, тяжких телесных повреждений, изнасилований, грабежей и ряда других преступлений. Как правило, семейные конфликты, ссоры возникают в пьяном угаре между родственниками, которые заканчиваются совершением ряда преступлений на бытовой почве. Проведенный анализ тяжких и особо тяжких преступлений против личности, предусмотренных ст.ст. 139 и 147 УК показал, что из 31 преступления в 19 случаях они совершены лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.

В наркологическом диспансере Бобруйска всего на учете состоит 2776 хронических алкоголиков, из них 623 женщины. С начала года правоохранители доставили в наркологический диспансер для обследования и постановки на учет 685 бобруйчан, злоупотребляющих спиртными напитками, в том числе 71 женщину. На территории города Бобруйска изъято 4 995 литров спиртосодержащей жидкости, самогона и браги. С начала года осуждено 125 бобруйчан для принудительного лечения от алкоголизма и пьянства в лечебно-трудовом профилактории. Из них 15 женщин, 28 ранее судимых лиц, 7 обязанных лица и 34 семейных скандалистов.

В 2021 году к административной ответственности за распитие алкогольных напитков в общественных местах, либо появление в общественном месте в пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, привлечено 4726 граждан (ст.19.3 КоАП РБ). В специализированный изолятор помещалось 1861 человек.

В соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь лица, которые вследствие злоупотребления спиртными напитками ставят свою семью в тяжелое материальное положение, могут быть по решению суда ограничены в дееспособности, что позволяет им совершать только мелкие бытовые сделки. В настоящее время ограничено в дееспособности 8 человек, злоупотребляющих спиртными напитками.

Как видим, пьянство и алкоголизм, пагубные привычки для человека. Важно помнить, что пьянство — это предшественник алкоголизма, и любая упущенная возможность помощи — это риск развития хронического психического заболевания. Будьте внимательны и чутки к вашим родным и близким.

Чтобы человеку избавиться от вредной привычки, ему надо проявить силу воли, слушать голос разума, не поддаваться никаким соблазнам и думать о своем будущем.

Официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома

Татьяна Горбанюк