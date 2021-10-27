В НАН Беларуси разработали и освоили производство экспресс-тестов на COVID-19

УП "Хозрасчетное опытное производство Института биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси" разработало и освоило производство экспресс-тестов для качественного определения наличия антигена (вируса в активной фазе заболевания), сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Экспресс-тест SARS-CoV-2-Антиген предназначен для качественного определения антигена вируса методом иммунохроматографического анализа. Тест позволяет обнаружить нуклеокапсидный антиген коронавируса в образце мазка, взятого из носоглотки человека. Тест может быть выполнен в течение 10-15 минут без использования лабораторного оборудования. Он представляют собой набор компонентов и позволяет как в учреждениях здравоохранения, так и самостоятельно в домашних условиях определять наличие антигена коронавируса у заболевшего человека.

SARS-CoV-2-Антиген предназначен для использования медицинским персоналом, а также для индивидуального использования при самоконтроле состояния при острой респираторной инфекции.

"Учеными и специалистами уже был разработан экспресс-тест для качественного определения антител (наличия иммунитета во время или после перенесенного заболевания) к коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.

Экспресс-тест SARS-CoV-2-IgМ/IgG - для определения антител класса вируса в крови, в сыворотке или плазме методом иммунохроматографического анализа. Если человек перенес заболевание COVID-19, заботится о своем здоровье и хочет самостоятельно контролировать наличие иммунитета к вирусу SARS CoV-2, то данные тест-системы позволяют это сделать. В бытовых условиях анализ проводят по одной капле крови человека, взятой из пальца. Следует учитывать, что антитела в организме человека появляются не сразу, а на 3-5 день заболевания (ранние антитела IgM) и на 6-10 день (антитела класса IgG). При стертых формах заболевания специфические антитела IgG к коронавирусу могут начать определяться только к 20 дню заболевания", - рассказали в пресс-службе.

Экспресс-тесты просты в использовании, не требуют медицинского образования и лабораторного оборудования для проведения анализов, зарегистрированы в Министерстве здравоохранения и разрешены к производству, реализации и медицинскому применению. Качество экспресс-тестов подтверждено лабораторными исследованиями и клиническими испытаниями. В настоящее время они поставляются в учреждения здравоохранения, в аптечные сети и крупные торговые сети.

Вместе с тем в НАН отметили, что экспресс-тесты дают предварительные результаты, которые указывают на необходимость обращения в учреждение здравоохранения для более углубленного обследования. Тесты не предназначены для постановки диагноза и назначения лечения.

БЕЛТА.