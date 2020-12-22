В Нагорный Карабах вернулись около 43 тысяч беженцев

Около 43 тыс. беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе с момента прекращения боевых действий в регионе.

За последние сутки из Еревана в Степанакерт в автобусах, которые сопровождались патрулями российского миротворческого контингента и военной полиции, приехал 351 человек.

Российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе в соответствии с договоренностями, зафиксированными 9 ноября в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна о полном прекращении огня в регионе.