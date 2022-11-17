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Погода

В начале следующей недели в Могилевской области прогнозируют осадки

mogilevnews.by 29 0

В начале следующей недели в Могилевской области прогнозируют осадки

21 ноября (понедельник): ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица.
Ночью -5_-10°С.
Днем -1_-6°С.

22 ноября (вторник): во многих районах осадки (снег, мокрый снег, дождь). Местами туман, гололед, на дорогах гололедица.
Температура воздуха в течение суток -3_+2°С.

23 ноября (среда): местами осадки (снег, мокрый снег). В отдельных районах туман, гололед, на дорогах гололедица.
Ночью -4_+1°С.
Днем -3_+2°С.

В пятницу, 18 ноября, погоду будет определять область пониженного атмосферного давления и малоактивный атмосферный фронт. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, утром и днем будет слабо расти.
Ожидается преобладание облачной погоды. Временами небольшой снег. Вероятность осадков в Могилеве 70-80%. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью по области -3_-8°С, в Могилеве -4_-6°С.
Днем -1_-6°С и -2_-4°С соответственно.

- Прогноз  погоды на неделю уточняется суточными, - напомнили в Могилевоблгидромете.

MogilevNEWS.by

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