В начале следующей недели в Могилевской области прогнозируют осадки

21 ноября (понедельник): ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица.

Ночью -5_-10°С.

Днем -1_-6°С.

22 ноября (вторник): во многих районах осадки (снег, мокрый снег, дождь). Местами туман, гололед, на дорогах гололедица.

Температура воздуха в течение суток -3_+2°С.

23 ноября (среда): местами осадки (снег, мокрый снег). В отдельных районах туман, гололед, на дорогах гололедица.

Ночью -4_+1°С.

Днем -3_+2°С.

В пятницу, 18 ноября, погоду будет определять область пониженного атмосферного давления и малоактивный атмосферный фронт. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, утром и днем будет слабо расти.

Ожидается преобладание облачной погоды. Временами небольшой снег. Вероятность осадков в Могилеве 70-80%. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью по области -3_-8°С, в Могилеве -4_-6°С.

Днем -1_-6°С и -2_-4°С соответственно.

- Прогноз погоды на неделю уточняется суточными, - напомнили в Могилевоблгидромете.

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