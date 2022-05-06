В МВД рассказали, как будут охранять порядок на праздничных мероприятиях

Начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики Министерства внутренних дел Александр Купченя рассказал журналистам, как будет обеспечена общественная безопасность при проведении праздничных мероприятий, передает корреспондент БЕЛТА.

"Министерством внутренних дел в пределах компетенции осуществляется необходимая подготовительная работа по обеспечению общественной безопасности при проведении праздничных мероприятий. Для выполнения задач, возложенных на органы внутренних дел, реализуется комплекс необходимых мер. В ходе мероприятий места их проведения будут осмотрены саперно-пиротехническими группами, оборудованы необходимым количеством контрольно-пропускных пунктов, эвакуационных выходов и взяты под контроль. Все граждане смогут пройти непосредственно на праздник только после личного досмотра и досмотра находящихся при них вещей", - рассказал Александр Купченя.

Для комфортного отдыха и исключения негативных последствий рекомендуется приходить к местам проведения мероприятий заблаговременно. Лица, находящегося в состоянии опьянения, допущены на места не будут. Кроме того, ГАИ советует заранее позаботиться, где они припаркуют автомобиль, так как на некоторых участках столицы организация дорожного движения будет изменена.

Госавтоинспекция усилит контроль за соблюдением правил дорожного движения на дорогах страны. "По-прежнему повышенное внимание будет уделено своевременному выявлению водителей, находящихся в состоянии опьянения либо управляющих транспортными средствами, не имея на то права. Не останутся без внимания и нарушения со стороны пешеходов. Также ДПС проконтролирует соблюдение водителями скоростных режимов, правил маневрирования и безопасной перевозки несовершеннолетних пассажиров. Личный состав дорожно-патрульной службы ГАИ ориентирован на оказание помощи участникам дорожного движения, попавшим в затруднительное ситуации на дорогах, а также обеспечение безопасных условий движения. Общественный порядок на объектах железнодорожного и воздушного транспорта будет обеспечен с учетом прогнозируемого увеличения пассажиропотока", - обратил внимание начальник.

"К сожалению, в выходные дни и чрезмерное употребление алкогольных напитков зачастую провоцирует отдельные категории граждан на совершение правонарушений. В том числе имеют место факты неповиновения и сопротивления сотрудникам органов внутренних дел, за что есть серьезная административная и уголовная ответственность. За нарушение общественного порядка предусмотрена административная ответственность по ст.19.1 КоАП (мелкое хулиганство) в виде санкций до 30 базовых величин или административного ареста", - напомнил Александр Купченя.

Органы внутренних дел готовы к обеспечению безопасности граждан во время празднования Дня Победы. "Личный состав нацелен на качественное несение службы, вежливое, корректное обращение с гражданами и лояльное отношение к ним. Просим соблюдать установленный порядок в проведении массовых мероприятий, не допускать нарушения законодательства. В случае обнаружения бесхозных предметов или подозрительных граждан просим незамедлительно информировать об этом в правоохранительные органы", - заключил он.