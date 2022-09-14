В МВД назвали средний возраст курьеров телефонных мошенников

Курьерами телефонных мошенников чаще всего становятся молодые люди в возрасте от 20 до 25 лет. Об этом в эфире программы "Постскриптум" на телеканале СТВ рассказала начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси Наталья Сахарчук.



Гостья программы отметила, что телефонные аферисты начали проявлять активность еще пять лет назад.

– В 2017 – 2019 годах средства массовой информации достаточно много рассказывали о телефонных мошенниках. Была простая схема, которую наши оперативники называли "Алло, мама". То есть раздавался телефонный звонок на домашний телефон и начинался обман. Не нужно поднимать панику и говорить о том, что таких случаев сейчас много. Нет, это не так. Но тем не менее эта тема становится актуальна, – обратила внимание Наталья Сахарчук.

Начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси отметила, что в обмане граждан замешаны не только телефонные аферисты, но и их курьеры.

– В двадцатых числах марта первые такие случаи произошли в Бресте. То есть первопроходцем стала именно Брестская область. А потом начала подтягиваться столица. Оперативно сработали наши коллеги и задержали первых курьеров. Ими оказались молодые люди. В основном это парни, но были и девушки. Возрастной ценз нас удивил, потому что оказалось, что получателями незаконных денежных средств в основном являются молодые люди в возрасте от 20 до 25 лет, – отметила Наталья Сахарчук.