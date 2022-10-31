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Калейдоскоп

В музее Берлина эко-активисты приклеили себя к скелету динозавра

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В музее Берлина эко-активисты приклеили себя к скелету динозавра

 

Инцидент произошел в воскресенье, 30 октября. По данным источника, активисты – представители движения «Последнее поколение» (нем. Letzte Generation), будучи в  берлинском Музее естествознания, приклеили себя к скелету динозавра.

На страницах движения в соцсетях появилась фотография, на которой запечатлены два представителя «Последнее поколение» на фоне скелета динозавра.

По задумке экологических активистов, эта акция должна показать, что люди и сами разделят судьбу погибшей много лет назад рептилии, если не будут думать о последствиях климатических изменений. Правоохранители уже выехали к музею.

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