В музее Берлина эко-активисты приклеили себя к скелету динозавра

Инцидент произошел в воскресенье, 30 октября. По данным источника, активисты – представители движения «Последнее поколение» (нем. Letzte Generation), будучи в берлинском Музее естествознания, приклеили себя к скелету динозавра.

На страницах движения в соцсетях появилась фотография, на которой запечатлены два представителя «Последнее поколение» на фоне скелета динозавра.

По задумке экологических активистов, эта акция должна показать, что люди и сами разделят судьбу погибшей много лет назад рептилии, если не будут думать о последствиях климатических изменений. Правоохранители уже выехали к музею.