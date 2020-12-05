В Москве началась вакцинация групп риска от коронавируса

Вакцинация против коронавируса началась в Москве, жителям из групп риска разослали СМС-сообщения о возможности сделать прививку, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Сегодня на базе 70 столичных поликлиник стартовала вакцинация против COVID-19. Сделать прививку могут горожане из основных групп риска, которые в связи со своей профессиональной деятельностью контактируют с большим количеством людей. На данный момент вакцинация доступна для всех сотрудников медицинских и образовательных учреждений вне зависимости от формы собственности, а также городских социальных организаций", - рассказали в штабе.

Пройти вакцинацию от коронавируса могут люди в возрасте от 18 до 60 лет с прикреплением к московской поликлинике. Люди старше 60 на вакцинацию записаться не смогут.

Вакцинируемые москвичи не должны иметь некоторых хронических заболеваний и болеть ОРВИ в момент и за две недели до вакцинации. С момента последней прививки (например, от гриппа) должно пройти не менее 30 дней. Сделать прививку не могут беременные и кормящие грудью женщины. Также вакцинация недоступна для участников пострегистрационного клинического исследования вакцины против COVID-19. Однако после его завершения первоочередным правом на вакцинацию будут обладать участники, получившие плацебо.