В монастыре святых Жен-Мироносиц состоялась праздничная Божественная литургия

В монастыре святых Жен-Мироносиц Бобруйска состоялась праздничная Божественная литургия в день памяти иконы Божией Матери «Скоропослушница», в честь которой освящен домовой (и пока единственный действующий) храм обители. Об этом сообщает пресс-служба Бобруйской епархии.

Богослужение возглавил епископ Бобруйский и Быховский Серафим. Его Преосвященству сослужили секретарь Бобруйской епархии протоиерей Сергий Коровинский, руководитель епархиального отдела образования и катехизации протоиерей Дмитрий Баркарь, клирики монастыря святых Жен-Мироносиц протоиерей Александр Лавицкий и иеромонах Емилиан (Гуменюк), диаконы Никольского кафедрального собора Павел Журавский и Аркадий Андреев. Песнопения исполнил хор сестричества монастыря.

В завершение службы Его Преосвященство поздравил сестер, членов попечительского совета Бобруйского епархии и всех многочисленных гостей с торжеством и отметил, что по молитве к образу «Скоропослушница» Богородица действительно скоро, мгновенно исполняет просимое, но только если человек на самом деле в этом нуждается.

Также епископ Серафим пожелал помощи и заступничества святителя Нектария, память которого также отмечается 22 ноября. «Пускай этот замечательный святой служит для всех нас примером», – сказал Его Преосвященство.

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