В Молодежном микрорайоне Бобруйска открылся новый детский сад

25 января прошло торжественное открытие нового ясли-сада №85 на улице Днепровской Флотилии, который расположился в динамично развивающемся микрорайоне нашего города – Молодежном. Здесь это уже третье учреждение образования, которое распахивает свои двери для маленьких жителей в мир знаний и интересных открытий.

Разделить радостное и торжественное событие вместе с детьми и родителями пришли почетные гости: заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко, председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев, депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь: Игорь Марзалюк, Ирина Рынейская, Владимир Гацко, представители администраций Ленинского и Первомайского районов Бобруйска, структурных подразделений управлений по образованию Могилевского областного и Бобруйского городского исполнительных комитетов, представители УВД горисполкома, горрайотдела по ЧС, Бобруйского производственного управления «Бобруйскгаз», руководители учреждений дошкольного образования.

– Дорогие друзья, это очень радостное событие и для меня, нашего облисполкома, и для всех бобруйчан. Молодой, развивающийся район получил еще одно детское дошкольное учреждение – красивое, современное, высокотехнологичное. И уверен, что это не последняя точка в социальном развитии и Бобруйска, и нашей области. Мы строим дальше детские сады, закладываем школы. И это все то, что прописано в Новом проекте нашей Конституции. Поздравляю родителей с тем, что они получили такую доступную воспитательную среду, возможность и уверенность в том, что ребенок будет здоров и сможет находится в хороших надежных руках. Давайте пожелаем всего доброго этому ясли-саду и тем детям, которые тут будут проводить самые лучшие дни в своей жизни и вспоминать об этом в будущем, – выступил с торжественной речью Валерий Малашко.

Отметим, что современное и яркое здание построено в рамках реализации инвестиционной программы, утверждённой Указом Президента Республики Беларусь Александром Лукашенко. На строительство ушло около года. Генподрядчиком выступил Межрайонный домостроительный комбинат. При создании ясли-сада использовались инновационные технологии – была произведена установка вентилируемого фасада, который защищен керамогранитной плиткой, что повышает в разы износостойкость конструкций здания. Данная система способствует сохранению тепла в помещении, препятствует появлению сырости. Наполняемость ясли-сада – 240 детей, в учреждении работают 13 групп, в том числе специальная – для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и санаторная – для ребят с ослабленным здоровьем. Здесь также функционируют бассейн, кабинеты физиотерапии и массажа, музыкальный, спортивный и гимнастический залы, комната безопасности, создана безбарьерная среда, есть лифт. Общая площадь здания – 5200 квадратных метров, а всей территории учреждения вместе с беседками, детскими площадками и игровыми зонами – 1,78 га.

Людмила ЛЮБИМЦЕВА.

Фото Александра АНТАШКЕВИЧА.