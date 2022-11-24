В Могилёвской области запрещено выходить на водоёмы, пока толщина льда не достигнет 7 см
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В Могилёвской области запрещено выходить на водоёмы, пока толщина льда не достигнет 7 см. Такое распоряжение принято облисполкомом.
С началом первых заморозков начинается процесс ледообразования на водных объектах. Водоемы покрываются льдом, который по началу еще непрочен и легко ломается под ногами человека или тяжестью техники. Очень опасен осенний, ноздреватый лед, который представляет собой замерзший во время метели снег. На участки такого льда ступать нельзя ни в коем случае.
Следует помнить, что продолжительность ледостава на разных водоемах разная. Как правило, водоемы замерзают неравномерно, по частям: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине. На всех водоемах со стоячей водой лед появляется раньше, чем на речках, где льдообразование задерживается течением.
Надежным считается лед прозрачный, с зеленоватым оттенком, толщиной не менее 7 см. И такой лед на реках, озерах и других водоемах образуется лишь в период полного его становления.
Правила безопасности при движении по льду:
- При переходе по льду необходимо пользоваться оборудованными ледовыми переправами или проложенными тропами, а при их отсутствии, прежде чем двигаться по льду, следует наметить маршрут и убедиться в прочности льда с помощью палки. Категорически запрещается проверять прочность льда ударами ноги. Если лед непрочен, необходимо прекратить движение и возвращаться по своим следам, делая первые шаги без отрыва ног от поверхности льда.
- Если поверхность льда не покрыта снегом, можно увидеть, как под ногами образуются мелкие, расходящиеся во все стороны радиальные трещины. Одновременно слышно негромкое похрустывание, напоминающее треск рассохшегося дерева. По такому льду можно идти лишь в самом крайнем случае. Если к радиальным трещинам добавляются еще и кольцевые, значит, прочность его на пределе, и он может проломиться в любой момент.
- Внимание! Если за вами затрещал лед и появились трещины, не пугайтесь и не бегите от опасности! Плавно ложитесь на лед и перекатывайтесь в безопасное место!
- Во время движения по льду следует обращать внимание на его поверхность, обходить опасные места и участки, покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность необходимо проявлять в местах, где быстрое течение, родники, выступают на поверхность кусты, трава.
- При переходе по льду необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5 - 6 метров и быть готовым оказать немедленную помощь идущему впереди.
- Пользоваться площадками для катания на коньках на водоемах разрешается только после тщательной проверки прочности льда. Толщина льда должна быть не менее 12 см, а при массовом катании - не менее 25 сантиметров.
- Чтобы дети были в безопасности в осенне-зимний период им стоит соблюдать несколько простых правил:
- Не ходить по льду водоемов и рек.
- Через водоемы переправляться только по оборудованным местам и переправам в сопровождении взрослых.
- Не играть на льду рек, озер, прудов, не пробовать лед на прочность с помощью палок, камней, прыжков и ударов ногами.