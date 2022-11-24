В Могилёвской области запрещено выходить на водоёмы, пока толщина льда не достигнет 7 см. Такое распоряжение принято облисполкомом.

С началом первых заморозков начинается процесс ледообразования на водных объектах. Водоемы покрываются льдом, который по началу еще непрочен и легко ломается под ногами человека или тяжестью техники. Очень опасен осенний, ноздреватый лед, который представляет собой замерзший во время метели снег. На участки такого льда ступать нельзя ни в коем случае.

Следует помнить, что продолжительность ледостава на разных водоемах разная. Как правило, водоемы замерзают неравномерно, по частям: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине. На всех водоемах со стоячей водой лед появляется раньше, чем на речках, где льдообразование задерживается течением.

Надежным считается лед прозрачный, с зеленоватым оттенком, толщиной не менее 7 см. И такой лед на реках, озерах и других водоемах образуется лишь в период полного его становления.

Правила безопасности при движении по льду: