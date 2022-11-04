Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Профилактика

В Могилёвской области усилят контроль за пьяными водителями и пешеходами

42 0

В Могилёвской области усилят контроль за пьяными водителями и пешеходами

С сегодняшнего дня по 8 ноября на территории Могилёвской области ГАИ проводит ряд рейдовых мероприятий, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма по причине нетрезвого состояния участников дорожного движения.

Госавтоинспекция просит сообщать о пьяных водителях, которые пытаются сесть за руль автомобиля, и нетрезвых пешеходах, которые угрожают безопасности дорожного движения.

По всем поступившим сигналам правоохранители примут необходимые меры реагирования.

mogilev.mvd.gov.by

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »