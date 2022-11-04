В Могилёвской области усилят контроль за пьяными водителями и пешеходами
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С сегодняшнего дня по 8 ноября на территории Могилёвской области ГАИ проводит ряд рейдовых мероприятий, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма по причине нетрезвого состояния участников дорожного движения.
Госавтоинспекция просит сообщать о пьяных водителях, которые пытаются сесть за руль автомобиля, и нетрезвых пешеходах, которые угрожают безопасности дорожного движения.
По всем поступившим сигналам правоохранители примут необходимые меры реагирования.
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