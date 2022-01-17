В Могилевском районе задержан распространитель наркотиков
59 0
30-летний местный житель на протяжении двух месяцев оказывал содействие одному из интернет-магазинов, специализирующемся на реализации наркотиков.
В указанном месте забирал закладку крупного веса, в снимаемом внаем доме фасовал психотроп по меньшим пакетам, которые впоследствии раскладывал на территории Могилева и Могилевского района. Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси.
Во время раскладки наркотиков по тайникам мужчина был задержан оперативниками. У него изъято более 850 г альфа-PVP и 100 г мефедрона.
Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.
Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, Instagram и Одноклассниках!
также
-
В Могилевском районе задержан распространитель наркотиков
-
В Белыничском районе погиб водитель из Узбекистана
-
Субботнее утро для водителя такси началось с аварии
-
Со стрельбой задержана преступная группа из Бобруйска, угонявшая дорогие иномарки
-
Более 20 зубров провалились под лед в Свислочском районе