В Могилевском районе задержан распространитель наркотиков

30-летний местный житель на протяжении двух месяцев оказывал содействие одному из интернет-магазинов, специализирующемся на реализации наркотиков.

В указанном месте забирал закладку крупного веса, в снимаемом внаем доме фасовал психотроп по меньшим пакетам, которые впоследствии раскладывал на территории Могилева и Могилевского района. Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

Во время раскладки наркотиков по тайникам мужчина был задержан оперативниками. У него изъято более 850 г альфа-PVP и 100 г мефедрона.

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.

mogilevnews.by