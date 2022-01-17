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Происшествия

В Могилевском районе задержан распространитель наркотиков

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В Могилевском районе задержан распространитель наркотиков

30-летний местный житель на протяжении двух месяцев оказывал содействие одному из интернет-магазинов, специализирующемся на реализации наркотиков.

В указанном месте забирал закладку крупного веса, в снимаемом внаем доме фасовал психотроп по меньшим пакетам, которые впоследствии раскладывал на территории Могилева и Могилевского района. Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

Во время раскладки наркотиков по тайникам мужчина был задержан оперативниками. У него изъято более 850 г альфа-PVP и 100 г мефедрона.

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.

mogilevnews.by

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