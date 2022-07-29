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В Могилевском районе задержали водителя, автомобиль которого был заправлен окрашенным дизельным топливом

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В Могилевском районе задержали водителя, автомобиль которого был заправлен окрашенным дизельным топливом

Сотрудники Могилевского РОВД задержали водителя, автомобиль которого был заправлен окрашенным дизельным топливом, сообщает mogilevnews.

Как сообщили в УГАИ УВД облисполкома, утром 28 июля в деревне Константиновка сотрудники ГАИ остановили водителя автомобиля MAZ.

- При проверке топливного бака инспекторы ДПС обнаружили, что транспортное средство заправлено окрашенным топливом. 40-летний житель Круглого признался, что приобрёл у неизвестного лица окрашенное дизельное топливо и сразу заправил 160 литров в топливный бак автомобиля, - отметили в ведомстве.

В отношении мужчины составлен административный протокол, ему грозит штраф в размере от 10 до 50 базовых величин.

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