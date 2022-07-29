В Могилевском районе задержали водителя, автомобиль которого был заправлен окрашенным дизельным топливом
10 0
Сотрудники Могилевского РОВД задержали водителя, автомобиль которого был заправлен окрашенным дизельным топливом, сообщает mogilevnews.
Как сообщили в УГАИ УВД облисполкома, утром 28 июля в деревне Константиновка сотрудники ГАИ остановили водителя автомобиля MAZ.
- При проверке топливного бака инспекторы ДПС обнаружили, что транспортное средство заправлено окрашенным топливом. 40-летний житель Круглого признался, что приобрёл у неизвестного лица окрашенное дизельное топливо и сразу заправил 160 литров в топливный бак автомобиля, - отметили в ведомстве.
В отношении мужчины составлен административный протокол, ему грозит штраф в размере от 10 до 50 базовых величин.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
В Могилевском районе задержали водителя, автомобиль которого был заправлен окрашенным дизельным топливом
-
Могилевчанка унесла из парка чужой гаджет — хотела перепродать
-
Жители Белыничского района похитили с предприятия электродвигатели, лом металла, зерно и около 40 кг мяса
-
Комбайнер в Петриковском районе второй раз попался на хищении топлива
-
В Бобруйском районе пьяная женщина на восьмом месяце беременности села за руль мотоблока