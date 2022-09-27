В Могилевском районе в поле сгорел комбайн

В Могилевском районе во время уборки кукурузы загорелся комбайн. Об этом БЕЛТА сообщила старший инспектор областного управления МЧС Ольга Нехороших.

Сообщение о загорании комбайна около д.Калиновая поступило 26 сентября в 17.02. Пожар начался на поле во время уборки кукурузы. До прибытия спасателей комбайнер с помощью огнетушителей пытался справиться с возгоранием, однако огонь технику уничтожил.

Кормоуборочный комбайн принадлежал частному лицу. Причина произошедшего устанавливается.

Всего за прошедшие сутки в регионе произошло 3 пожара - в Быхове, Осиповичах и Могилевском районе. Так, сообщение о сработке автоматической пожарной сигнализации в общежитии Быховского УКП "Жилкомхоз" по ул. Гришина райцентра поступило спасателям в 17.55. Возгорание произошло в комнате на первом этаже здания, в коридоре наблюдалось слабое задымление. На момент возникновения пожара 27-летний наниматель комнаты отдыхал после работы. Его разбудил звук сработавшего АПИ. В прихожей он увидел, что загорелась распределительная коробка, а также натяжной потолок. В результате пожара уничтожен потолок, закопчены стены в комнате. Рассматриваемая версия произошедшего - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.