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Происшествия

В Могилевском районе столкнулись два автобуса и легковушка, вызывали спасателей

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В Могилевском районе столкнулись два автобуса и легковушка, вызывали спасателей

Спасатели деблокировали водителя после аварии в Могилевском районе, сообщили  в МЧС.

21 января в 17.22 спасателям поступили сведения о ДТП с пострадавшими на автодороге Могилев - Орша возле деревни Любуж Могилевского района. Столкнулись "Тойота-Карина", микроавтобус "Фольксваген" и автобус ПАЗ.

В легковушке оказался заблокирован водитель. Работники МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента его спасли. Мужчина госпитализирован с травмами.

В автобусе находились 10 человек, в микроавтобусе ехали муж и жена - семья из Могилева. В результате ДТП никто из них не пострадал.

Автомобили получили механические повреждения.

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