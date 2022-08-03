В Могилевском районе под новый урожай озимого ячменя планируют увеличить площади почти в 10 раз

В структуре посевов на следующий год в хозяйствах Могилевского района планируют почти в 10 раз увеличить площади озимого ячменя. Об этом во время вечерней уборки озимой пшеницы на полях ОАО "Тишовка" сообщил первый заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского райисполкома Геннадий Давыдов.

Всего в районе 33 тыс. га подлежат уборке. Из них на данный момент убрано 10%. "В день убираем около 3,5-4%, - рассказал он. - Озимый ячмень мы убрали давно. Это была самая первая убираемая культура. Перезимовал отлично. И мы намолотили по району урожайность 41 ц/га. Под урожай следующего года в районе увеличится площадь озимого ячменя практически в 10 раз. Было 330 га, в этом году планируем посеять около 2 тыс. га".

Озимый рапс уже убран на половине имеющихся в районе площадей с урожайностью 20,5 ц/га. "Думаю, мы ее не снизим. Те площади, что остались к уборке сейчас, гораздо лучше тех, что убирали в начале. То были поля с пониженной урожайностью. А на оставшихся урожайность может быть даже выше", - отметил Геннадий Давыдов.

В районе на уборке задействован 101 комбайн. "Техника подготовлена, отремонтирована хорошо, - подчеркнул он. - В этом году урожайность зерновых у нас намного лучше, чем в прошлом. Порядка 15% выше прошлогоднего. Хлеб хороший. Июльская жатва от августовской сильно отличается. Короче становится световой день и раньше падает роса. Поэтому ловим каждую минуту для уборки хлеба, и днем, и вечером. Пока идет вымолот зерна, комбайны находятся в поле. Это бывает и до 22, и до 23 часов".

По хозяйствам по процентам убрано больше всего в ЗАО "Серволюкс Агро". По словам Геннадия Давыдова, там легче почвы, потому они раньше начали уборку. И по сортовому составу у них было больше ранних сортов озимой пшеницы. Здесь уже убрано около 20% площадей.

Опытный аграрий отметил, что уборочная кампания этого года неординарна. "Традиционно сначала убираем озимый ячмень, потом озимую пшеницу, тритикале, потом созревает рожь и ячмень яровой, яровая пшеница и рапс. Озимый рапс обычно созревает самый первый, вместе с ячменем. Просто этот год получился необычным, - рассказ он. - Была затяжная весна, развитие рапса остановилось весной, а после замедлилось. Поэтому он подошел в такое время, вместе с зерновыми. И уборка в целом поздняя в этом году".

Как отметил Геннадий Давыдов, в районе при необходимости будут перебрасывать технику в помощь хозяйствам в уборке урожая. Привлекли для работы на жатве и людей из других организаций и предприятий. "Хлеб вырос, осталось только убрать", - подытожил он.