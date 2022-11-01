В Могилевском районе пенсионер хотел уничтожить осиные гнезда, а спалил сарай

Житель деревни Будовля Могилевского района хотел уничтожить осиные гнезда, а спалил сарай, сообщает pniva.by со ссылкой на Могилевское областное управление МЧС.

66-летний пенсионер обнаружил в своем сарае осиные гнезда. Мужчина решил избавиться от опасных соседей. При помощи паяльной лампы, прямо в сарае, он приступил к уничтожению гнезд. Силы оказались не равны. Огонь мгновенно перекинулся на деревянные конструкции помещения.

Спасатели, прибывшие по вызову соседей, сарай потушили. В итоге миссия была выполнена – осиные гнезда уничтожены, правда вместе с сараем. К счастью, никто не пострадал.