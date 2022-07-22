В Могилевском районе опрокинулся Nissan, двое пострадавших

В Могилевском районе опрокинулся Nissan, два человека доставлены в больницу.

Как сообщили в УВД облисполкома 21 июля в 15.15 вблизи деревни Каменка 66-летняя могилевчанка за рулем автомобиля Nissan отвлеклась от управления, в результате чего потеряла контроль над автомобилем, который опрокинулся на проезжей части.

Водитель и 48-летний пассажир с травмами доставлены в больницу.