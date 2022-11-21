В Могилевском районе автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. ДТП произошло 19 ноября около часа дня на 42-м километре автодороги Селец-Мосток-Дрибин-Горки.

Как сообщили в УВД облисполкома, 30-летняя женщина, управляя автомобилем Mitsubishi, не справилась с управлением, съехала в кювет и опрокинулась.

- В результате ДТП 29-летнему пассажиру причинены телесные повреждения, с которыми он госпитализирован. Также в автомобиле находились дети в специальных удерживающих устройствах. Они не пострадали. На колесах установлена зимняя резина, - отметили в ведомстве.