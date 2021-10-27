В Могилевском облисполкоме обсуждают основные тенденции развития малого и среднего предпринимательства в области

Сегодня в Могилевском облисполкоме проходит пресс-конференция «Основные тенденции развития малого и среднего предпринимательства в Могилевской области, изменения законодательства».

Спикерами регионального форума стали заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар, заместитель председателя комитета экономики Могилевского облисполкома Павел Мариненко, и генеральный директор Могилевской ассоциации промышленников и предпринимателей Виктор Красовский.

В региональном форуме принимают участие представители Могилевского облисполкома, журналисты, редакторы интернет-ресурсов, блогеры, в том числе и представители медиахолдинга «Бабруйскае жыццё».

Фото: телеграм-канал «MogilevNews - новости Могилева и области».