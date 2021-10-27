В Могилевском облисполкоме обсуждают основные тенденции развития малого и среднего предпринимательства в области
54 0
Сегодня в Могилевском облисполкоме проходит пресс-конференция «Основные тенденции развития малого и среднего предпринимательства в Могилевской области, изменения законодательства».
Спикерами регионального форума стали заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар, заместитель председателя комитета экономики Могилевского облисполкома Павел Мариненко, и генеральный директор Могилевской ассоциации промышленников и предпринимателей Виктор Красовский.
В региональном форуме принимают участие представители Могилевского облисполкома, журналисты, редакторы интернет-ресурсов, блогеры, в том числе и представители медиахолдинга «Бабруйскае жыццё».
Фото: телеграм-канал «MogilevNews - новости Могилева и области».
также
-
«Вместе мы сможем больше!» поддержка людей с ограниченными возможностями
-
В Могилевском облисполкоме обсуждают основные тенденции развития малого и среднего предпринимательства в области
-
В Бобруйске дежурит COVID-патруль
-
40% населения Бобруйска и района получили первый компонент вакцины против COVID-19
-
Министр здравоохранения: После поручения главы государства плановая помощь оказывается в полном объеме