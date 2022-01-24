Новая выставка с голограммами древних артефактов Беларуси появилась в Могилёве

В Могилевском областном художественном музее им. П.В.Масленикова появилась новая экспозиция "Таинственный отблеск столетий". Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в учреждении культуры.

В проект вошли 16 голографических изображений древних исторических артефактов XI-ХIХ веков, найденных на территории Беларуси. "Коллекция художественных голограмм - это уникальные точные оптические образы культурных ценностей, созданные благодаря научным разработкам под непосредственным руководством белорусского ученого-физика Леонида Танина, - отметили в музее. - Такие технологии по праву можно считать искусством будущего, которое сегодня активно развивается во всем мире".

Голографические технологии позволяют воссоздать трехмерные изображения физических объектов, поражающие и завораживающие зрителей своей реалистичностью и точностью. При помощи игры света и использования законов оптики голограммы воспроизводят реальность максимально точно. "Особенностью художественной голографии является то, что эти изображения нужно видеть воочию - ни фотография, ни видео не способны создать эффект присутствия, который они оказывают на зрителя", - уточнили в учреждении культуры.

Выставка будет работать в музее на постоянной основе.