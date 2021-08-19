В Могилевском областном центре гигиены и эпидемиологии рассказали, где можно купаться в Бобруйске
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Информацию о местах для купания обновил Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. За отчетную неделю специалисты отобрали 112 проб воды открытых водоемов региона. В результате 25 проб не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.
По состоянию на 18 августа купание в Бобруйске запрещено в следующих местах:
- Пляж №1 Центральный,
- Пляж ДУП «Санаторий им.В.И.Ленина»,
- Пляж санатория «Шинник» ОАО «Белшина»
Купание на пляже №2 (6-й микрорайон) ограничено для детей, но разрешено для взрослых.
Подготовил Виктор ЧАБАН. Фото Александра АНТАШКЕВИЧА.
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