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Общество

В Могилевском областном центре гигиены и эпидемиологии рассказали, где можно купаться в Бобруйске

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В Могилевском областном центре гигиены и эпидемиологии рассказали, где можно купаться в Бобруйске

Информацию о местах для купания обновил Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. За отчетную неделю специалисты отобрали 112 проб воды открытых водоемов региона. В результате 25 проб не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

По состоянию на 18 августа купание в Бобруйске запрещено в следующих местах:

  • Пляж №1 Центральный,
  • Пляж ДУП «Санаторий им.В.И.Ленина»,
  • Пляж санатория «Шинник» ОАО «Белшина»

Купание на пляже №2 (6-й микрорайон) ограничено для детей, но разрешено для взрослых.

Подготовил Виктор ЧАБАН. Фото Александра АНТАШКЕВИЧА.

 

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