В Могилевском областном центре гигиены и эпидемиологии рассказали, где можно купаться в Бобруйске

Информацию о местах для купания обновил Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. За отчетную неделю специалисты отобрали 112 проб воды открытых водоемов региона. В результате 25 проб не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

По состоянию на 18 августа купание в Бобруйске запрещено в следующих местах:

Пляж №1 Центральный,

Пляж ДУП «Санаторий им.В.И.Ленина»,

Пляж санатория «Шинник» ОАО «Белшина»

Купание на пляже №2 (6-й микрорайон) ограничено для детей, но разрешено для взрослых.

Подготовил Виктор ЧАБАН. Фото Александра АНТАШКЕВИЧА.