В Могилевской области завершается подготовка к отопительному сезону

В Могилевской области паспорта готовности к осенне-зимнему сезону получили более 97% потребителей и примерно такой же процент теплоисточников. Об этом БЕЛТА сообщил начальник отдела энергетики и топлива комитета экономики Могилевского облисполкома Александр Акулов.

"РУП "Могилевэнерго" полностью подготовило все свои объекты к отопительному сезону, - уточнил он. - В жилищно-коммунальном хозяйстве подготовка находится на завершающей стадии, работы по замене и изоляции теплотрасс выполнены более чем на 80% и будут завершены в ближайшие две недели. Запасы топлива выполнены в полном объеме по всем объектам хозяйствования. Отмечу, что подготовка к осенне-зимнему сезону - это штатная работа, которая проводится ежегодно. Именно поэтому все сложные вопросы решаются заранее. На сегодня уже завершили подготовку к осенне-зимнему периоду более половины районов области, а также город Бобруйск".

В регионе создан необходимый запас древесного топлива, выполнено плановое задание по обеспечению населения и других потребителей топливными брикетами. Для подготовки жилищного фонда к осенне-зимнему периоду в местах общего пользования заменено и установлено остекление, отремонтированы системы отопления, теплопункты, кровли, тепловые изоляции, дымоходы и вентиляционные каналы в многоквартирных домах.

Александр Акулов также отметил, что все коммунальные службы готовы к внештатным ситуациям, генераторы и запасные котельные находятся в рабочем состоянии. Кроме того, созданы аварийно-восстановительные бригады и определен порядок их действий при ликвидации внештатных ситуаций, сделаны запасы необходимых для их работы материалов, инструментов и спецодежды, обеспечена работоспособность транспортных средств высокой проходимости. "Это дает основание утверждать, что в регионе проведут отопительный сезон без сбоев, а также справятся с любыми внештатными ситуациями", - подчеркнул он.