В Могилевской области за выходные зафиксировано более 1,2 тыс. нарушений ПДД

В Могилевской области за прошедшие выходные зафиксировано более 1,2 тыс. нарушений ПДД. Об этом сообщили в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Сотрудниками ГАИ в регионе выявлено 1233 нарушения ПДД, задержаны 14 пьяных водителей и 50 бесправников. К административной ответственности за нарушения ПДД привлечены 147 пешеходов, 45 из которых находились в нетрезвом состоянии.

Кроме того, зарегистрировано 2 ДТП, в которых 1 человек погиб и 1 получил травмы. Оба ДТП произошли в Осиповичском районе. Первое случилось 27 августа. 38-летний гомельчанин двигался на автомобиле Mitsubishi и на 76-м км трассы Минск - Гомель сбил выбежавшего перед машиной лося. В результате 68-летняя пассажирка с травмами госпитализирована. Вторая авария зафиксирована 28 августа. 34-летний минчанин ехал на Citroen по автодороге Борисов - Березино - Бобруйск. На закруглении дороги он выехал на обочину, потерял контроль над управлением, съехала в кювет и врезалась в дерево. 46-летний пассажир авто от полученных травм скончался в машине скорой помощи.