В Могилевской области за выходные задержаны 14 пьяных водителей

За прошедшие выходные дни в Могилевской области сотрудники ГАИ выявили 1077 нарушений ПДД, задержали 14 пьяных водителей и 32 бесправника. Об этом сообщили в УВД облисполкома.

Кроме того, 272 пешехода привлечены к административной ответственности за нарушения ПДД, 76 из которых находились в нетрезвом состоянии.