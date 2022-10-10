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Профилактика

В Могилевской области за выходные задержаны 14 пьяных водителей

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В Могилевской области за выходные задержаны 14 пьяных водителей

За прошедшие выходные дни в Могилевской области сотрудники ГАИ выявили 1077 нарушений ПДД, задержали 14 пьяных водителей и 32 бесправника. Об этом сообщили в УВД облисполкома.

Кроме того, 272 пешехода привлечены к административной ответственности за нарушения ПДД, 76 из которых находились в нетрезвом состоянии.

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