В Могилевской области за выходные более 150 пешеходов привлечены к ответственности за нарушение ПДД

Сотрудниками ГАИ области выявлено 975 нарушений ПДД за прошедшие выходные дни. Cообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

"За прошедшие выходные в регионе задержаны 18 пьяных водителей и 43 бесправника. К административной ответственности за нарушения ПДД привлечен 151 пешеход, из которых 26 человек находились в нетрезвом состоянии", - уточнили в ведомстве.

ДТП с пострадавшими участниками дорожного движения не зарегистрировано.