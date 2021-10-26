В Могилевской области за трое суток на пожаре погибло трое человек

За прошедшие трое суток спасатели региона 10 раз выезжали на тушение пожара, 33 - на оказание технической помощи. Огненная стихия успела унести за это время жизни троих человек. Об этом сообщили в Могилевском областном УМЧС.

22 октября в 12.30 поступило сообщение о пожаре жилого дома в д.Хорошки Могилевского района. Погибла пенсионерка 1937 г.р. - гражданка Российской Федерации, которая проживала в доме с разрешения хозяина. Причина пожара устанавливается.

25 октября в 01.07 поступило сообщение о пожаре нежилого дома в д.Забелышин Хотимского района. Предположительно неосторожное обращение с огнем привело к гибели двух неработающих мужчин 1972 г.р.

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