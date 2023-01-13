В Могилевской области за сутки произошли три пожара

В Могилевской области за прошедшие сутки произошли три пожара. Об этом сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Возгорания произошли в Могилеве, Круглянском и Осиповичском районах.

Так, 72-летняя жительница д.Рубеж Круглянского района уехала зимовать к внучке. В ее отсутствие дом периодически протапливал 48-летний житель Круглого. 12 января около 9.00 мужчина, по предварительным данным, растапливая печь, получил ожоги. Его госпитализировали. В результате пожара повреждено имущество в помещении кухни, закопчены стены и потолок. Предполагаемая причина произошедшего - нарушение правил эксплуатации печи.

Еще одно возгорание произошло 12 января в Могилеве. В 12.23 в службу МЧС поступило сообщение о пожаре в трехкомнатной квартире девятиэтажного жилого дома по пр.Шмидта. К спасателям обратилась хозяйка квартиры и сообщила, что загорелась стиральная машина. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и потушили пожар. Никто не пострадал. Огонь повредил стиральную машину, бытовую технику и имущество на кухне, также закопчены стены и потолок. Эвакуация жильцов не проводилась. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и оборудования.

По материалам belta.by.