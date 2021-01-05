В Могилевской области за сутки горели два авто

4 января в 11.46 в ЦОУ Бобруйского ГРОЧС поступило сообщение о пожаре автомобиля по переулку Репина в Бобруйске. По прибытии к месту вызова спасателей происходило горение автомобиля открытым пламенем.

"Автомобиль Renault Espace 1992 года выпуска. Хозяин 1960 года рождения проживает в Бобруйске. В результате пожара уничтожен моторный отсек, лобовое и левое боковое стекло", - рассказали в МЧС.

В этот же день в 22.38 в ЦОУ Дрибинского РОЧС поступило сообщение о пожаре автомобиля по ул. Якубовского в городском поселке Дрибин. По прибытии к месту вызова происходило горение под капотом автомобиля.

"Хозяин на месте отсутствовал. Автомобиль "Опель Астра" 1999 года выпуска. Хозяйка 1990 года рождения проживает в Дрибине. В результате пожара поврежден моторный отсек автомобиля", - добавили в ведомстве.

В обоих случаях пострадавших нет. Причины пожаров устанавливаются.