В Могилевской области за полгода правоохранители изъяли более 200 т металлолома

Правоохранители Могилевской области изъяли за 6 месяцев этого года лома черного и цветного металлов почти на Br210 тыс. Об этом сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

"По сведениям УБЭП УВД, за 6 месяца 2022 года сотрудниками Могилевской области изъято более 200 т лома черного и более 5,4 т цветных металлов на общую сумму Br208 тыс.", - уточнили в УВД.

Например, 22 июля незаконные перевозки лома черных металлов пресечены сразу в двух районах региона. Сотрудниками милиции вблизи д.Островок Костюковичского района задержан грузовик под управлением неработающего 50-летнего местного жителя, который перевозил почти 5,9 т лома черных металлов без сопроводительных документов.

В тот же день в Быховском районе задержан 44-летний неработающий местный житель, который в грузовом микроавтобусе перевозил около 2 т лома черных металлов. Со слов задержанных, черный металл они собирали для последующей сдачи в пункт приема металлолома.

Сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями устанавливают обстоятельства приобретения и перевозки чермета. К слову, ранее мужчины уже привлекались к ответственности за аналогичное правонарушение.