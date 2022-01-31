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В Могилевской области за месяц выявили 5 нарколабораторий. Последний факт зафиксирован в Бобруйске

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В Могилевской области за месяц выявили 5 нарколабораторий. Последний факт зафиксирован в Бобруйске

В Могилевской области за месяц выявили 5 нарколабораторий по выращиванию конопли. Такая информация размещена в официальном Telegram-канале МВД.

Изъята готовая к употреблению марихуана весом почти 3 кг. Последний факт зафиксирован в Бобруйске, где 26 января сотрудники наркоконтроля задержали двух братьев 33 и 44 лет. "В квартире и частном доме мужчины оборудовали помещения для изготовления запрещенного зелья. Специальные комнаты были оснащены системами полива, вентиляции и освещения, использовался особый грунт и удобрения", - рассказали правоохранители.

Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Известно, что фигуранты сами употребляли выращенный наркотик.

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