В Могилевской области за год произошло 734 пожара

В 2022 году в Могилевской области произошло 734 пожара. Об этом во время итоговой коллегии Могилевского областного управления МЧС сообщил первый заместитель начальника управления Андрей Гайсенок, передает БЕЛТА.

По его словам, обстановку в области с пожарами и гибелью людей на них в 2022 году удалось стабилизировать. На территории Могилевской области в прошлом году произошло 734 пожара, на которых погибло 78 человек. Основными причинам пожаров остаются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации и устройстве печей и электрооборудования. Андрей Гайсенок также отметил, что был зафиксирован рост числа возгораний в четырех районах области: Глусском, Дрибинском, Круглянском районах и в Бобруйске. Больше всего погибших при пожарах зафиксировано в Бобруйском, Дрибинском, Костюковичском, Славгородском, Чаусском районах и Бобруйске.

Среди причин произошедшего он отметил, что 35% составляют пожары из-за неосторожного обращения с огнем, 21% - нарушения противопожарных требований при устройстве и эксплуатации печей и теплогенерирующих устройств. Основная причина гибели людей при пожарах - неосторожное обращение с огнем: погибло 69 человек, из них 49 - из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Из 77 погибших взрослых 55 человек на момент возникновения пожара находились в состоянии алкогольного опьянения.

Как подчеркнул первый заместитель начальника областного управления, среди причин, способствующих гибели людей при пожарах, - пьянство и алкоголизм, трудовая незанятость. Среди категорий погибших доминируют пенсионеры и инвалиды, жители сельской местности. "В минувшем году основной вектор работы был направлен на проведение профилактической работы с вовлечением в нее всех заинтересованных субъектов профилактики и обеспечению выполнения мероприятий по предупреждению правонарушений, способствующих возникновению пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде. В текущем году эта работа будет продолжена", - отметил он.

Заместитель начальника Дмитрий Исаченко в своем выступлении отметил, что за прошедший год ликвидирован ряд сложных пожаров, где подразделения МЧС показали профессионализм и слаженные действия. Подразделения по ЧС области совершили почти 4,3 тыс. боевых выездов, что на 5% выше, чем в 2021 году. В прошлом году сотрудники МЧС спасли 131 человека. За 2022 год в центр оперативного управления поступило 55 сообщений о потерявшихся. В результате организованных поисковых работ обнаружено 67 человек, из которых 36 человек были спасены.

Еще одно направление деятельности сотрудников МЧС - предупреждение гибели людей на воде. В прошлом году в регионе было проведено почти 5 тыс. профилактических мероприятий, участниками которых стали более 121 тыс. человек, из которых почти 70 тыс. - дети. Сотрудники МЧС провели почти 1,8 тыс. рейдов. В 64 случаях организовано дежурство работников в местах отдыха у воды.

В 2022 году для оснащения аварийно-спасательных подразделений Могилевской области из министерства передано 22 единицы пожарной аварийно-спасательной техники, из них 15 автоцистерн тяжелого типа с емкостью огнетушащих веществ 5 т, две автолестницы с высотой подъема 32 м, два автомобиля поисково-спасательных работ с вездеходом повышенной проходимости. За счет средств областного бюджета приобрели два специальных легковых автомобиля МЧС, а также средства тушения пожаров и комплектующие для аварийно-спасательного оборудования.

Участниками итоговой коллегии стали заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Анатолий Долголевец и начальник Могилевского областного управления МЧС Сергей Демидов.

В заключительном слове заместитель министра поблагодарил сотрудников МЧС Могилевской области за их работу, а также поставил перед коллективом задачи на 2023 год. По его словам, главным остается сохранение жизни и здоровья людей, защита объектов экономики от чрезвычайных ситуаций, совершенствование готовности органов управления к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.

Завершилось мероприятие вручением наград лучшим сотрудникам.