В Могилевской области выявили завышения цен на товары, по некоторым позициям — в 7 раз

С начала года КГК Могилевской области выявлены и пресечены завышения цен более чем на 60 наименований товара. Об этом БЕЛТА сообщили в региональном ведомстве.

Комитетом государственного контроля Могилевской области продолжен мониторинг соблюдения дисциплины цен в организациях торговли региона. За истекший период 2022 года контролерами выявлены и пресечены завышения цен на более чем 60 наименований товаров в 14 торговых объектах Могилева, Бобруйска, Климовичского, Костюковичского и Могилевского районов. Среди основных групп товаров, на которые чаще завышались цены: плодоовощная продукция, рыба мороженая, колбасные и макаронные изделия, крупы и сахар.

В отдельных объектах торговли цены на отечественную плодоовощную продукцию превышали максимально разрешенные в 1,5 раза, а на импортную - торговые надбавки завышались до 7 раз. По выданным рекомендациям и предписаниям нарушителями незамедлительно приняты меры реагирования. Для недопущения подобных случаев проинформированы местные органы власти.