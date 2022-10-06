В Могилевской области высадят около 640 га лесов

На ветровально-буреломных участках Могилевской области осенью будет высажено около 640 га новых лесов. Об этом рассказал первый заместитель министра лесного хозяйства Александр Драгун.

По словам Александра Драгуна, в этом году белорусские лесники трижды столкнулись с проблемой ветровалов в январе - феврале, когда было повреждено почти 28 тыс. га объемом около 1 млн куб.м древесины. Уже процессе разработки этих ветровалов прошли повторные сильные ветра, и уже с 25 по 28 марта было повреждено еще 11,5 тыс. га леса в объеме 300 тыс. куб.м. Работники лесной отрасли уже были в процессе разработки на тех же участках, поэтому работа стала активнее. В мае - июне произошел самый массовый ветровал - 37,5 тыс. га в объеме 2,7 млн куб.м. В совокупности ветровалами в этом году было повреждено около 4,4 млн куб.м. Активная фаза всех работ завершена, но после майских ураганов остались неубранными еще 87 га в труднодоступных местах.

"Сегодня стоит задача максимально быстро провести лесовосстановление на этих площадях. Площадь лесокультурного фонда на ветровально-буреломных участках составляет более 5 тыс. га, из них почти 3,9 тыс. га в Могилевской области. Правительство поставило задачу до 1 июня 2024 года посадить лес на всех этих участках, сроки выверены. Для выполнения этой задачи этой осенью только в Могилевской области мы посадим около 640 га новых лесов на поврежденных ветровально-буреломных участках", - рассказал Александр Драгун. Для восстановления поврежденных участков требуется около 25 млн штук саженцев. Могилевская область не в состоянии обеспечить весь объем посадочного материала, поэтому министерством принято решение, что Витебское, Брестское и другие ГПЛХО окажут помощь и передадут Могилевской области определенный объем саженцев, которые уже выращиваются в семеноводческих центрах.

В Беларуси много особо охраняемых природных территорий, отметил первый замминистра. В том числе с этим связано то, что до сих пор не вся ветровально-буреломная древесина разработана. "Сегодня в стране много поврежденных лесов на таких территориях, где сплошные санитарные рубки запрещены. К примеру, вследствие ветровала лес был повален в охранной зоне в месте обитания краснокнижного черного аиста. В гнездовой период там была запрещена разработка этих буреломов, но уже сегодня работы там продолжены. Кроме того, в отдельных лесхозах Могилевской области сильно развита овражно-балочная сеть - часть оставшихся неубранными ветровалов оказались на склонах с уклоном свыше 30 градусов. Требования техники безопасности и охраны труда запрещают разработку с имеющейся у нас техникой на таких уклонах, потому что это создает опасность для жизни и здоровья. Рисковать жизнью наших сотрудников, которые героически работали все это время из-за 1-2 га, безусловно, мы не будем", - подчеркнул представитель ведомства. Минлесхоз совместно с представителями Комитета государственного контроля будут обследовать оставшуюся территорию. По итогам изучения будет принято решение о дальнейших действиях.

Александр Драгун добавил, что основная задача министерства с точки зрения экономики - переориентация рынков сбыта. "Мы прилагаем все усилия, чтобы восстановить логистические цепочки, найти новых партнеров, в том числе, кроме стран Азии, рассматриваем частично африканское направление. Думаю, что в ближайшее время с учетом сложившейся конъюнктуры на рынке энергоносителей ситуация может измениться кардинальным образом", - отметил он.

БЕЛТА