В Могилевской области все чаще горят дома из-за неправильной эксплуатации печей

За прошедшие сутки в Могилевской области произошло три пожара. По предварительным данным, причиной двух пожаров послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Об этом сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Житель д. Воронино Быховского района, мужчина 62 лет, около 3.00 проснулся от подозрительного треска. К этому моменту на полу около печи образовался прогар, комната была наполнена едким дымом. Мужчина самостоятельно эвакуировался из квартиры и обратился за помощью к соседям.

В результате пожара частично поврежден пол и стены. Квартира, в которой произошел пожар, - трехкомнатная, расположена в четырехквартирном одноэтажном жилом доме. Эвакуация жильцов не понадобилась, так как в трех соседних квартирах никто не проживает.

Еще один пожар произошел ночью 12 декабря в д. Благовичи Чаусского района. В частном жилом доме с разрешения хозяина проживал 66-летний могилевчанин. Дом отключен от электричества, потому пенсионер часто бывал у соседей. Вчера мужчина протопил печь и отправился в гости. Около 22.00 в доме произошел пожар, который уничтожил кровлю, повредил перекрытия и имущество в жилой постройке.

Как отметили сотрудники МЧС, с приходом холодов повышается риск пожаров из-за несоблюдения правил безопасности при устройстве и эксплуатации отопительного оборудования и теплогенерирующих установок. За 11 месяцев текущего года в Могилевской области произошло 124 печных пожара.