В Могилевской области восстанавливают энергоснабжение в пострадавших от непогоды районах

В Могилевской области энергетики продолжают восстановительные работы в районах, которые пострадали от непогоды. Такая информация опубликована в Telegram-канале Belenergo.

На востоке Беларуси прошли интенсивные снегопады. Мокрый снег налипал на провода и ветки деревьев, из-за этого в некоторых районах Могилевской области возникли перебои в электроснабжении. "Аварийно-восстановительные бригады работали день и ночь. В наиболее проблемные участки сети доставляются резервные генераторы для подключения ответственных потребителей на время ремонта", - говорится в сообщении.

Энергетики обращают внимание: если вы заметили обрыв провода, не приближайтесь к нему более чем на 8 м. Об аварии нужно сообщить по номеру 144.