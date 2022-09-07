В Могилевской области ведется активная заготовка яблок для промышленной переработки урожая текущего года. Об этом рассказал главный специалист отдела заготовок, внешнеэкономической деятельности и рынков Могилевского облпотребсоюза Дмитрий Дудкин.

«Сейчас для кооператоров области начался активный период заготовки яблок нового урожая для промышленной переработки, - отметил Дмитрий Дудкин. - Опад начали принимать у населения с 1 августа, на сегодня закуплено около 4 тыс. т. В планах заготовить 15 тыс. т, что выше прошлогоднего уровня более чем на 3,5 тыс. т. Закупочные цены на этот вид сельскохозяйственной продукции варьируются от Br15 коп. до Br20 коп. за кг. Яблоки реализуются для предприятий переработки Могилевской области и других регионов».

Потребкооператоры области также продолжают заготовку овощей, сезон еще не окончен. Так, уже закуплены 635 т огурцов, 505 т томатов и 835 т капусты. По прогнозам объемы заготовки будут выше прошлогодних, так как урожай этого сезона порадовал своим изобилием. На сегодняшний день подведомственные предприятия закупают огурцы от Br1,2 до Br1,3 за кг, томаты - Br80-90 коп., капусту - Br30-40 коп.

Закладка на период межсезонья других овощных культур - картофеля, свеклы, лука, моркови - начнется с 15 сентября. «Урожай ожидается значительный, что полностью обеспечит потребность внутреннего рынка», - подчеркнул главный специалист.

БЕЛТА