В Могилевской области вакцина от гриппа закуплена в расчете на иммунизацию 40% населения.

Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала главный государственный санитарный врач Могилевской области Светлана Нечай.

"Сезон подъема заболеваемости респираторными инфекциями уже начался, и традиционно с октября стартует вакцинация против гриппа, - отметила Светлана Нечай. - Учитывая наслоение двух актуальные инфекций - грипп и COVID-19, в этом году кампания по иммунизации против гриппа продлена Министерством здравоохранения до 1 января 2022 года. Так, если раньше мы вакцинировали людей до 1 декабря, то сейчас сроки увеличены на месяц. В области уже закуплена вакцина против гриппа. Она рассчитана на иммунизацию 40% населения региона, в том числе 8% препарата будет распределено для сотрудников предприятий и организаций. Прививать будем российской вакциной "Гриппол плюс", которая хорошо себя зарекомендовала в последние годы".

Если говорить о тактике вакцинации от этих инфекций, то в приоритете остается иммунизация от COVID-19. Интервал между вакцинациями против коронавируса и гриппа должен составляет от 2 недель до 1 месяца - но не ранее, чем через 14 дней после завершения полного курса прививок от COVID-19. По желанию человека и при отсутствии противопоказаний по здоровью, план вакцинации можно скорректировать и сделать две прививки в один день. Вакцинация двумя вакцинами одновременно допускается только по заключению врача и с письменного согласия пациента.

По словам Светланы Нечай, сегодня в структуре заболевших респираторными инфекциями дети составляют 46%, поэтому важно создать необходимую иммунную прослойку именно в детских коллективах. "Вакцинацией против гриппа мы защищаем категорию населения, которую пока не имеем возможности прививать от COVID-инфекции, - подчеркнула специалист. - Это население в возрасте до 18 лет - маленькие дети, подростки и студенческая среда. Сейчас ведется необходимая подготовительная работа по получению согласия родителей на вакцинацию этой категории, чтобы в дальнейшем оперативно, быстро и, главное, безопасно провести иммунизацию против гриппа".

В прошлом году от гриппа вакцинировано более 40% населения Могилевской области. И это хороший показатель. Люди осознанно и с пониманием делали прививку - защищались как от самой болезни, так и от осложнений, вызванных ее течением. Неспроста медики отмечают, что у не вакцинированных вероятность развития инфарктов и инсультов в течение полугода после перенесенного гриппа в 5-6 раз выше, чем у вакцинированных.

К слову, с ростом заболеваемости сезонными респираторными инфекциями существенно ускорился процесс вакцинации против COVID-19. Сыграло роль и разнообразие вакцин, которые сегодня предлагают людям для иммунизации. Так, на 6 октября в Могилевской области первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции получили уже 28,5% населения, завершили полный курс иммунизации - 19%.