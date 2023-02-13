В Могилевской области в 2023 году планируют произвести импортозамещающей продукции на 870 миллионов долларов

Работа по импортозамещению находится на особом контроле Могилевского облисполкома, сообщил заместитель председателя Руслан Страхар.

В регионе за 2022 год произвели импортозамещающей продукции на 828 миллионов долларов, более 60 процентов которой отгрузили на экспорт. В рамках реализации регионального плана мероприятий производство данной продукции осуществляли 113 субъектов хозяйствования области, в том числе 88 организаций малого и среднего бизнеса по 191 товарной позиции. На текущий год сформирован и утвержден новый план мероприятий по импортозамещению. Планируется произвести импортозамещающей продукции на сумму 870 миллионов долларов. Предполагаемый темп роста составит 105,1 процента.

– Сегодня именно импортозамещение, кооперационное взаимодействие предприятий и увеличение уровня локализации производств являются резервами для увеличения объемов промышленного производства в период внешних ограничений, – подчеркнул Руслан Борисович.

СБ