В Могилевской области в 2022 году возросло число доноров крови среди молодежи

В Могилевской области в 2022 году выросло количество доноров крови среди молодежи. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала главный врач Могилевской областной станции переливания крови Тамара Бурак.

По словам главного врача, всего в прошлом году только для сдачи крови обратились почти 5 тыс. человек, из которых 25% - молодые люди в возрасте до 30 лет.

"Стабильный рост количества доноров крови, в том числе молодежи, говорит о том, что в нашей стране проводится большая работа по привлечению к донорству и поддержке донорского движения. Кроме того, донорство - гуманный и социально ответственный шаг. Донору всегда необходимо следить за своим здоровьем и питанием, поддерживать физическую форму, - сказала Тамара Бурак. - Молодежь активно присоединяется к акциям по безвозмездному донорству, которые проходят в Могилевской области".

Постоянное сотрудничество с предприятиями и организациями города, высшими и средними учебными заведениями, информационно-просветительская работа - все это, уверены специалисты, помогает в популяризации донорства среди населения.