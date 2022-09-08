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Экономика

В Могилевской области урожайность картофеля почти в 1,5 раза выше прошлогодней

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В Могилевской области урожайность картофеля почти в 1,5 раза выше прошлогодней

В Могилевской области с каждого гектара аграрии собирают по 420,4 центнера картофеля, что почти в полтора раза больше по сравнению с прошлым годом. Уже убрано 11,6% площадей второго хлеба.

Уродила традиционная белорусская культура в Витебском регионе, где с гектара собирают по 483,2 центнера, убрано 17% картофельных полей. В Минской области урожайность 286,8 (7,33% площадей), в Гродненской – 285 (3,33%), в Брестской – 272,7 (10,92%), в Гомельской – 219,6 центнера с гектара (6,97 %).

Средняя урожайность по республике – 335,7 центнера с гектара, что на 47,7 центнера больше по сравнению с прошлым годом.

По материалам  СБ
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