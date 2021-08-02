В Могилевской области убрано более 40% площадей зерновых

Близка к середине уборка зерновых и зернобобовых культур на Могилевщине. Как сообщили в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома, по состоянию на 2 августа в регионе было убрано 140866 гектаров их площади, или 43% от посеянного. Собрано 434489 тонн зерна.

В лидерах по темпам уборки Кировский, Краснопольский и Белыничский районы, в первом из них убрано 64 посевных площадей зерновых, в двух других – соответственно, 54 и 53%.

Средняя урожайность пока составляет по области 30,8 центнера зерна с гектара и на 2,9 центнера уступает соответствующему прошлогоднему показателю. Наибольшая она в Шкловском районе – 44,7 ц/га. Хлеборобы Круглянского, Могилевского и Горецкого районов собирают на круг, соответственно,, 39, 36,8,35 центнеров зерна. Намолоты зерна с гектара земледельцев Кировского и Белыничского районов – 34,9 и 34,2 ц/га.

Больше всего собрали зерна хлеборобы Могилевского района – 54,9 тыс. тонн. Соответствующие показатели земледельцев Шкловского и Горецкого районов – 51,3 и 42,9 тыс. тонн.

Что же касается уборки озимого рапса, то ее ко 2 августа оставалось завершить четырем районам области – Белыничскому, Горецкому, Мстиславскому и Шкловскому. Несжатыми там были 1-8% посевных площадей этой культуры (в целом по области - 2% занятых ею полей).

Собрано 78317 тонн маслосемян рапса при средней их урожайности 19,1 центнера с гектара. Наиболее высокая она в Кировском, Шкловском и Могилевском районах – 28,9, 26,9 и 25,1 ц/га.

В трудовом соревновании среди комбайнеров, водителей и машинистов зерносушильных агрегатов на уборке урожая нынешнего года, по информации обкома профсоюза работников агропромышленного комплекса, одними из лидеров являются комбайнеры Николай Даречкин и Константин Солодуха из Белыничского СПК «Колхоз «Родина» и молодежный комбайнерский экипаж Андрея и Сергея Дроздов из ОАО «Рассвет» им. К.П.Орловского» Кировского района, показатели намолота зерна и маслосемян рапса которых превысили рубеж двух тысяч тонн.

Намолота тысячи и более тонн зерна и маслосемян рапса ко 2 августа достигли девятнадцать комбайнерских экипажей региона. В том числе два – молодежных.

На отвозке же зерна с полей наиболее существенных результатов добились Иван Борисенкок и Валерий Щербич из кировского «Рассвета им. К.П. Орловского», а также Владимир Котов из могилевского ЗАО «Агрокомбинат «Заря», первыми среди коллег доставившие на зернотоки по две тыс. тонн зерна и маслосемян рапса.

Тысячу и более тонн зерна и маслосемян рапса перевезли с полей на зернотоки 55 водителей области. 9 среди них – молодые водители.

Шеститысячный рубеж переработки зерна первыми на Могилевщине превзошли машинисты сушильного агрегата Михаил Бельков, Николай Кизунов, Владислав Шумский и Дмитрий Шила из ЗАО «Агрокомбинат «Заря». Вслед за ними он покоряется и Петром Бутиным и Евгением Широким из ОАО «Рассвет» им. К.П.Орловского».