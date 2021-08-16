В Могилевской области стартует республиканская акция «В центре внимания – дети!»

С целью привлечения внимания общественности к проблеме травматизма и гибели детей от пожаров вследствие оставления их без присмотра с 16 августа по 10 сентября в Бобруйске пройдет Республиканская профилактическая акция «В центре внимания – дети!».

Акция пройдет в 2 этапа. С 16 по 31 августа профилактические мероприятия состоятся в крупных торговых центрах и других объектах торговли, специализирующихся на реализации товаров для детей. Вниманию юных посетителей и их родителям будут предоставлены тематические зоны с противопожарной атрибутикой и интерактивные обучающие площадки. За активность и знания участники получат наглядно-изобразительную продукцию по безопасности жизнедеятельности.

«Фишка» этапа – мероприятие «Академия «Юных спасателей». Участники пройдут экзамен по правилам безопасности, состоящий из теоретической и практической частей, и получат «Аттестат об окончании академии «Юных спасателей».

Данная форма работы предполагает проведение мероприятий в формате «Экзамен по безопасности 2021». В начале мероприятия участнику вручают специальный браслет, а также «Дневник безопасности», в котором ему предложено выполнить ряд заданий по безопасности жизнедеятельности. После прохождения указанных в «Дневнике безопасности» заданий, инспектором ставится оценка (наклейка в виде звёздочки) об их выполнении. Данный дневник остаётся у участника и вручается «Сертификат о прохождении экзамена по безопасности в 2021 году».

Ещё один формат «Экзамена по безопасности» - интерактивные площадки с заданиями, указанными в дневнике, размещённые в разных точках торгового объекта. Посещая каждую точку, участнику предстоит справиться с предложенными заданиями по безопасности жизнедеятельности. После выполнения заданий экзаменатор проставляет отметку в дневнике. Экзамен считается оконченным, когда участник получил все оценки и ему вручен сертификат.

2-й этап приурочен к Единому дню безопасности и пройдет с 1 по 10 сентября. Под «профилактический удар» попадают учреждения образования c общешкольной учебной эвакуацией, предприятия и организации, в которых пройдут мероприятия, посвященные Единому дню безопасности. В единой связке безопасности помимо службы МЧС в области выступят: управление внутренних дел, управление идеологической работы и по делам молодежи, управление по образованию, управление культуры, гор(рай)исполкомы, РУП «БобруйскГаз, организация Белорусского Общества Красного Креста, ОСВОД, «БРСМ» и другие.