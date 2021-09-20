В Могилевской области стартует конкурс творческих работ, посвященный Году народного единства

Конкурс проводится с целью популяризации культурно-исторических и духовных ценностей Республики Беларусь, формирования и укрепления у населения гражданско-патриотических, духовно-нравственных качеств, белорусской идентичности, чувства единства в преумножении исторического и духовного наследия, проявившегося в подвигах и достижениях белорусского народа, приобщения молодого поколения к историко-культурным ценностям, приобретенным совместными усилиями белорусского народа за годы независимости страны.

По словам председателя Ленинской районной организации Бобруйска РОО «Белая Русь» Ирины Русакович, конкурс проводится по двум номинациям «Лучшая статья» и «Лучшая фотография» и в два этапа. Участвовать в нем могут все члены РОО «Белая Русь» Могилевской области.

На первом этапе районными конкурсными жюри определяются победители районного этапа в каждой из номинаций. Работы (по одной в каждой из номинаций) победителей районного этапа направляются для участия в областном этапе.

Сроки проведения районного этапа:

Прием работ – до 14 ноября 2021 года.

Определение победителей районного этапа – до 17 ноября 2021 года.

На втором этапе областное конкурсное жюри рассматривает представленные работы и определяет победителей (1, 2, 3 место) областного этапа в каждой из двух номинаций.

Сроки проведения областного этапа:

Прием работ – до 22 ноября 2021 года.

Определение победителей областного этапа – до 1 декабря 2021 года.

На конкурс предоставляются:

– сведения об авторе (ФИО полностью; дата рождения; место работы/учебы; домашний адрес; телефон; адрес электронной почты; название конкурсной работы и номинация, к которой относится материал);

– печатные материалы (статья) объемом до 1 страница (шрифт Times New Roman, 14 размер шрифта, междустрочный интервал 18 пт);

– иллюстративный материал (в формате JPG, с разрешением не менее 1400 пикселей по ширине);

– ссылку на Интернет-ресурс районной организации РОО «Белая Русь», сайт, СМИ где размещена работа.

Работы, не соответствующие требованиям, а также уличенные в плагиате, к участию в конкурсе не допускаются.

Организаторы конкурса оставляют за собой право редактировать и использовать конкурсные работы в некоммерческих целях без выплаты денежного вознаграждения автору, но с обязательным указанием имени автора.

Основными критериями определения победителей являются:

соответствие жанровым критериям и тематике Конкурса;

новые, оригинальные методы подачи материала;

аргументированность и глубина раскрытия содержания в соответствии с целями конкурса;

наличие качественной визуализации;

соответствие заголовка коммуникативным задачам материала;

художественный уровень произведения.

Необходимые консультации можно получить в районных организациях РОО «Белая Русь» Могилевской области.