В Могилевской области стартует акция «Вместе против наркотиков»

С 24 февраля по 5 марта проводится областная антинаркотическая межведомственная акция «Вместе против наркотиков». Целью ее является формирование у детей и подростков установки на здоровый образ жизни, предупреждение употребления и распространения наркотических средств среди несовершеннолетних путем проведения антинаркотической пропаганды, профилактических мероприятий.
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