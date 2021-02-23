В Могилевской области стартует акция «Вместе против наркотиков»

С 24 февраля по 5 марта проводится областная антинаркотическая межведомственная акция «Вместе против наркотиков». Целью ее является формирование у детей и подростков установки на здоровый образ жизни, предупреждение употребления и распространения наркотических средств среди несовершеннолетних путем проведения антинаркотической пропаганды, профилактических мероприятий.