В Могилевской области стартовал новый инвестцикл: на развитие региона направят более Br1,3 млрд

Более Br1,3 млрд инвестиций планируется направить в нынешнем году на развитие Могилевской области. Об этом рассказал заместитель председателя облисполкома Руслан Страхар.

"В текущем году на развитие Могилевской области в рамках реализуемых программ вместе с жильем планируется направить более Br1,3 млрд, т.е. фактически дан старт новому инвестиционному циклу, - отметил Руслан Страхар. - Стоит задача обеспечить реализацию запланированных инвестиционных и инфраструктурных проектов, обеспечив освоение всех выделенных бюджетных средств, а также выполнить установленный показатель по росту инвестиций в основной капитал. В этом вопросе контроль со стороны облисполкома будет ежемесячным".

Руслан Страхар также напомнил о требовании главы государства по созданию в каждом регионе не менее одного производства: "Правительством утвержден перечень проектов, ответственными за реализацию которых закреплены председатели горрайисполкомов. Для этих инициатив предусмотрено в том числе льготное кредитование. Причем речь не о поэтапном развитии уже существующих производств, а о создании новых".

Анализируя итоги прошлого года, Руслан Страхар подчеркнул, что наибольшее влияние на инвестиционную деятельность в регионе оказало именно санкционное давление. Однако при всех сложностях в 2022 году прямые иностранные инвестиции на чистой основе выросли к уровню 2021 года более чем в 1,5 раза и составили $150 млн. "Это аргумент тем скептикам, которые предполагали, что именно иностранные кампании быстрее всего свернут инвестиционную деятельность на территории области", - заключил он.

По материалам belta.by.