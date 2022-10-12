Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Экономика

В Могилевской области стабфонд сформирован уже более чем на 60%

0 0

В Могилевской области стабфонд сформирован уже более чем на 60%

В Могилевской области стабфонд сформирован уже более чем на 60%. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник отдела растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома Лилия Гулинская.

"По всем позициям в стабфонд региона сельскохозяйственными организациями на сегодняшний день заложено 62% продукции от запланированного количества, - рассказала Лилия Гулинская. - На хранение поступило 88% картофеля, 49% яблок и почти 50% овощей, в том числе 68% моркови, 89% свеклы и 95% лука".

По словам Лилии Гулинской, закладка сельхозпродукции в стабфонд Могилевской области сформирована исходя из потребностей торговых сетей и увеличена в этом году по всем позициям. Так, от организаций АПК и облпотребсоюза картофеля поступит на хранение 6,3 тыс. т (в прошлом году было 3,7 тыс. т), капусты - 3,6 тыс. т (2,1 тыс. т), лука - 2,1 тыс. т (1,12 тыс. т), яблок - 3,1 тыс. т (0,8 тыс. т).

"Запасы на межсезонный период формируются по мере уборки сельскохозяйственных культур и будут сделаны в полном объеме. Закладка полностью завершится в регионе до 15 ноября", - подчеркнула начальник отдела растениеводства.

Участие в закладке принимают 13 субъектов хозяйствования - как государственные предприятия, так и крестьянско-фермерские хозяйства. В их числе - СПК "Колхоз "Родина" Белыничского района, ОАО "Александрийское" Шкловского района, ОАО "Фирма "Кадино" Могилевского района, КФХ "Диана" Шкловского района и другие. Второй год подряд закладку производят райпотребсоюзы в восьми районах области. Во всех организациях созданы необходимые условия, чтобы весь период хранения и реализации овощи и фрукты не теряли товарного вида и вкусовых качеств.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2022 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »