В Могилевской области стабфонд сформирован уже более чем на 60%. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник отдела растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома Лилия Гулинская.

"По всем позициям в стабфонд региона сельскохозяйственными организациями на сегодняшний день заложено 62% продукции от запланированного количества, - рассказала Лилия Гулинская. - На хранение поступило 88% картофеля, 49% яблок и почти 50% овощей, в том числе 68% моркови, 89% свеклы и 95% лука".

По словам Лилии Гулинской, закладка сельхозпродукции в стабфонд Могилевской области сформирована исходя из потребностей торговых сетей и увеличена в этом году по всем позициям. Так, от организаций АПК и облпотребсоюза картофеля поступит на хранение 6,3 тыс. т (в прошлом году было 3,7 тыс. т), капусты - 3,6 тыс. т (2,1 тыс. т), лука - 2,1 тыс. т (1,12 тыс. т), яблок - 3,1 тыс. т (0,8 тыс. т).

"Запасы на межсезонный период формируются по мере уборки сельскохозяйственных культур и будут сделаны в полном объеме. Закладка полностью завершится в регионе до 15 ноября", - подчеркнула начальник отдела растениеводства.

Участие в закладке принимают 13 субъектов хозяйствования - как государственные предприятия, так и крестьянско-фермерские хозяйства. В их числе - СПК "Колхоз "Родина" Белыничского района, ОАО "Александрийское" Шкловского района, ОАО "Фирма "Кадино" Могилевского района, КФХ "Диана" Шкловского района и другие. Второй год подряд закладку производят райпотребсоюзы в восьми районах области. Во всех организациях созданы необходимые условия, чтобы весь период хранения и реализации овощи и фрукты не теряли товарного вида и вкусовых качеств.