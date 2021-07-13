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Профилактика

В Могилевской области с начала года погибли от удушения водой при купании 11 человек, 3 из них дети

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В Могилевской области с начала года погибли от удушения водой при купании 11 человек, 3 из них дети

Наступила очень жаркая, аномальная погода. Все люди стремятся уехать на отдых из квартир в городе, на природу или поближе к воде в городской черте. Одновременно приятный для отдыха и опасный в случае нарушения правил купания и отсутствия осторожности.

До 75% трагедий на воде происходит именно в этот период.

При купании надо соблюдать следующие правила:

- входите в воду осторожно, выравнивая температуру тела и воды;

- отдыхайте, купайтесь только в отведенных для этих целей пляжах и водоёмах;

- заходя в воду в непроверенных местах, вы подвергаете свою жизнь опасности;

- не оставляйте детей без присмотра вблизи водоемов и емкостей с водой. Их гибель на воде – это миг, который будет преследовать Вас всю жизнь!

-Помните! Купание в нетрезвом состоянии – равносильно самоубийству!

- не балуйтесь в воде, не ныряйте, наденьте головной убор загорая у воды.

Председатель МОО РГОО ОСВОД К.В.Иванов

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