В Могилевской области с начала года погибли от удушения водой при купании 11 человек, 3 из них дети
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Наступила очень жаркая, аномальная погода. Все люди стремятся уехать на отдых из квартир в городе, на природу или поближе к воде в городской черте. Одновременно приятный для отдыха и опасный в случае нарушения правил купания и отсутствия осторожности.
До 75% трагедий на воде происходит именно в этот период.
При купании надо соблюдать следующие правила:
- входите в воду осторожно, выравнивая температуру тела и воды;
- отдыхайте, купайтесь только в отведенных для этих целей пляжах и водоёмах;
- заходя в воду в непроверенных местах, вы подвергаете свою жизнь опасности;
- не оставляйте детей без присмотра вблизи водоемов и емкостей с водой. Их гибель на воде – это миг, который будет преследовать Вас всю жизнь!
-Помните! Купание в нетрезвом состоянии – равносильно самоубийству!
- не балуйтесь в воде, не ныряйте, наденьте головной убор загорая у воды.
Председатель МОО РГОО ОСВОД К.В.Иванов