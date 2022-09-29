В Могилевской области растет спрос на дрова

В этом году в лесхозах Могилевской области отмечается растущий спрос на дрова: за 8 месяцев текущего года уже реализовано почти 137 тыс. куб.м. Об этом БЕЛТА рассказали в Могилевском ГПЛХО.

"За 8 месяцев текущего года мы реализовали около 137 тыс. куб.м дров населению региона. В прошлом году за такой же период было реализовано около 102 тыс. куб.м. Продолжаем реализацию дров и организациям ЖКХ – на сегодняшний день реализовано более 280 тыс. куб.м", – отметили специалисты.

Поставляют дрова и гортопам области: для них за текущий период этого года реализовано почти 70 тыс. куб.м дров.

Приобрести дрова можно в любом лесничестве Могилевской области. Продумано несколько вариантов для покупки древесного топлива. Непосредственно в лесничестве – стоимость за кубометр здесь варьируется от Br8 до Br10. Купить дрова можно и на промышленном складе, здесь стоимость составляет Br15-20 за 1 куб.м. Есть вариант и доставки дров на дом – стоимость кубометра составляет от Br30 до Br35.

По материалам belta.by.